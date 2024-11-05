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Türkiye
AA 05.11.2024 23:03

İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı

İzmir'de bir feribot manevra yaparken iskeleye çarptı. Üçkuyular - Bostanlı seferini yapan feribottaki 2 kişi yaralandı.

İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Üçkuyular-Bostanlı iskeleleri arasında saat 18.15 seferini yapan Fethi Sekin feribotu, Bostanlı İskelesi'ne yanaştığı sırada teknik arıza sonucu iskeleye çarptı.

Feribotta hasarın oluşmadığı olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmiştir:

"Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin adlı feribotumuz 18.15 seferinde, iskele yanaşma manevrası sırasında kısa süreli teknik arıza yaşanmıştır. Buna rağmen gemi güvenli şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Bu sırada gemi içerisinde emniyet ve güvenlik anonsları yapılmasına rağmen ayakta bekleyen bir kişi ile asansördeki bir yolcumuz hafif yaralanmıştır."

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