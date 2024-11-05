Açık 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.11.2024 23:20

Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de, trafikte aşırı hız yapıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında hız yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, paylaşılan görüntülerdeki kişinin B.S.I. isimli şahsa ait olduğu tespit etti.

Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı

Hız sınırını aştı, trafiği tehlikeye attı

Polis, yaptığı operasyonda şahsın bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. E-5 karayolunda motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü B.S.I’ya trafik güvenliğini tehlikeye atarak kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddelerinden toplamda 9 bin 325 TL idari para cezası kesildi.

Sorgusunun ardından sürücüye, “ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” maddesinden adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
İstanbul Motosiklet Polis Trafik
Sıradaki Haber
İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
İzmir'de feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı
23:26
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
22:35
Bebek pudrasına uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
22:25
DMM'den 'Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak' ifadelerine ilişkin açıklama
22:16
Eğitim sırasında yaralanan askerimiz şehit oldu
22:41
Aracı satın aldığı gibi kaza yaptı
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
FOTO FOKUS
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ