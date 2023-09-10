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Türkiye
AA 10.09.2023 22:39

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik'te, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

İstanbul Pendik'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan yangını söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Karadan müdahale edilen yangın için arazöz ile su tankeri takviyesi de yapıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda soğutma çalışması sürerken jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

"Yangın ormanın ortasında başladı"

Kurtdoğmuş Mahallesi Muhtarı Muhammed Ali Özyurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangını görür görmez durumu itfaiye ile İstanbul Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Yangının ormanın orta kısmında çıkması nedeniyle ilk müdahalenin zor yapıldığını belirten Özyurt, "İtfaiye arabası ilk etapta giremedi. Yangın ormanın ortasında başladı. Kasıtlı yakıldığı oradan belli. Kenardan başlamış değil. Resmen iki yerden, ormanın orta noktasından başlatılan bir yangındı. Müdahale bayağı güç oldu. Orman arabasını yukarıdan içeriye soktuk. Köylüler yardım etti, hortumları uzattık" diye konuştu.

Görgü tanığı Berke Koç ise ekiplerin hızlı şekilde müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını anlattı.

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