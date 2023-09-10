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Türkiye
DHA 10.09.2023 21:57

Gaziosmanpaşa'daki kaçırılma olayı "sürpriz" çıktı

Gaziosmanpaşa'da bir kadın otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen İ.J. ve onu kaçırdıkları ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinde kaçırılma olmadığını İ.M.'nin nişanlısı olan İ.J.'ye 'sürpriz' yaptığını söyledi.

Gaziosmanpaşa'daki kaçırılma olayı "sürpriz" çıktı

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki kadının yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi İ.J.'yi zorla otomobile bindirdi. Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin kaçırılma iddiasıyla çok sayıda ihbarda bulunduğu olayla ilgili emniyet alarma geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İ.J. ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.'nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıkta ki Iğdır'a gittikleri belirlendi.

Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen İ.J ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M.'nin nişanlı oldukları öğrenildi.

İ.M.'nin nişanlısına süpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

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