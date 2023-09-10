İstanbul'da 3 motosikletin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy istikametinde tur yapmak için yan yana giden 3 motosikletliden biri, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, diğer motosikletlere çarptı.

Kaza sırasında kaskı kafasından çıkan sürücü Ç.A. olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşları olan iki motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Vefat eden sürücünün cenazesi ise Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.