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Türkiye
AA 10.09.2023 22:05

Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde Y.K. yönetimindeki motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki trafiğe kapalı yolda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve üzerinde M.Y. ve H.Ç.'nin olduğu motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Y. ve H.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.Y. ve H.Ç'nin olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenazeler, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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