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Türkiye
İHA, TRT Haber 09.08.2024 10:20

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına karar verildi

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır hasar gören bina için yıkım kararı verildi. Tahliye edilen binanın yıkım işlemleri için çalışma başlatıldı.

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına karar verildi
[Fotograf: İHA]

İstanbul'un Pendik ilçesi, Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti.

54 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi. Otobüs bulunduğu yerden vinç yardımıyla çekildi.

Binanın yıkımına karar verildi. Ağır hasar gören 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

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Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek iş makineleri de gönderildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kazanın ardından bölgeye giderek inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bina sakinlerine imkanlar ölçüsünde nakdi yardım yapacaklarını söylemişti.  

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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