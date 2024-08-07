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Türkiye
DHA 07.08.2024 18:37

Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı

İstanbul Pendik'te, seyir halindeyken binaya çarpan İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı.

Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı

Pendik'te, B.D. idaresindeki İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Sağlık görevlileri, otobüste yaralanan 6 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı.

Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, iş yerinde müşterilerinin de olduğu anda otobüsün çarptığını söyledi. Kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Mutlu, kaza nedeniyle binanın boşaldığını belirtti.

Esnaf Abdullatif Yanık ise binada hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti.

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