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Türkiye
DHA, İHA 09.08.2024 08:06

Düzce'de otobüs tıra arkadan çarptı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.

Düzce'de otobüs tıra arkadan çarptı
[Fotograf: İHA]

Düzce'de yolcu otobüsü tıra çarptı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Sinop’a giden yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü ve 24 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Düzce'de otobüs tıra arkadan çarptı

Yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırdı. 

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