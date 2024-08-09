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Türkiye
AA 09.08.2024 06:03

Elazığ'daki yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alana yayılan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elazığ'daki yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Nimri Köyü Yoncalık mevkisinde bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) bağlı Keban Şalt-2 trafo merkezine yaklaşık 1,7 kilometre mesafedeki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana doğru yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Keban ve Ağın belediyeleri itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma personeli sevk edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Zorlu arazi şartlarında ekiplerin söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, köylülerinde desteğiyle kontrol altına alındı.

Elazığ'daki yangın kontrol altına alındı

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Elazığ Orman İşletme Müdürü Hidayet Sarı ve TEİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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