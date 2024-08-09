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Türkiye
AA 09.08.2024 00:29

Serinlemek için girdikleri baraj gölünden cansız bedenleri çıktı

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Otopsiler yapıldıktan sonra cenazeler defnedilecek.

Serinlemek için girdikleri baraj gölünden cansız bedenleri çıktı

Bostankent köyünde serinlemek için Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişi, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suda arama yapan dalgıç ekipler, Yasin, Edanur ve Rabia Karakay ile Eylül Tekin'in cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Havanın kararmasına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp Fatma Karakay'ın da cenazesini buldu.

Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Üzücü bir durum"

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ile olay yerine gelen Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, gazetecilere, 5 kişinin suda kaybolduğu yönünde ihbar alındığını söyledi.

Bölgeye dalgıç ekiplerin yönlendirildiğini belirten Yılmaz, "Buraya ilk geldiğimizde 3 vatandaşımızın cenazesinin çıkarıldığını tespit ettik. Daha sonra 4'üncü vatandaşımızın cenazesine ulaştık. Bu saat itibarıyla dalgıçlarımızın desteğiyle 5'inci vatandaşımızın cenazesine de ulaştık. Adli tıp ve savcılık konuyu takip ediyor. Cenazelerimizi defnedeceğiz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Üzücü bir durum" dedi.

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