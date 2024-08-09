Ankara'da otobüs üst geçide çarptı: 9 ölü var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı var.

Sağlık Bakanlığı 9 ölü olduğunu açıkladı.

Vali Şahin, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Tunç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir."