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Türkiye
İHA, TRT Haber 09.08.2024 10:20

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı bina yıkılıyor

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı ve kolonları ağır hasar alan bina için yıkım kararı çıktı. Tahliye edilen binanın iş makineleriyle yıkımına başlandı.

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı bina yıkılıyor
[Fotograf: AA]

İstanbul'un Pendik ilçesi, Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti.

54 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi. Otobüs bulunduğu yerden vinç yardımıyla çekildi.

 

Binanın yıkımına karar verildi. Ağır hasar gören 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek iş makineleri de gönderildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ardından kolonları hasar gören binanın yıkımına başlandı.

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Dün meydana gelen kazanın ardından bölgeye giderek inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül,, bina sakinlerine nakdi yardım yapacaklarını söylemişti.  

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