Pendik’te abart egzoz denetimi: 38 bin lira ceza uygulandı

İstanbul'da Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde abart egzoz ile çevreye rahatsızlık veren bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.Ü.’nün daha önceden sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun "Sürücü belgesi geri alındığı hâlde motorlu araç kullanmak", "Araçlara çevreyi rahatsız edecek derecede değişiklik yaparak kullanmak" maddeleri gereği 25 bin 954 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca araç ruhsat sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun "Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek" maddesinden 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.