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Türkiye
İHA 08.08.2024 13:49

D-140 karayolu dökülen asit nedeniyle trafiğe kapatıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolu otoyol gişeleri mevkiinde tırdan yola dökülen asit nedeniyle trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

D-140 karayolu dökülen asit nedeniyle trafiğe kapatıldı
[Fotograf: İHA]

Sakarya’nın Akyazı ilçesi, D-140 kara yolu Akyazı gişeleri mevkiinde M.F.T. idaresindeki tırın dorsesinde yüklü olan "polialiminyum klorür" yola döküldü. Yola dökülen sıvı maddeyi fark eden diğer sürücüler, tır sürücüsünü uyardı.

Aracın durdurulmasının ardından durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye, AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden Kimyasal, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

AFAD ekipleri tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra yol itfaiye ekiplerince yıkandı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
 

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