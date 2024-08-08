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Türkiye
AA 08.08.2024 14:01

Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir çocuğun kanala düştüğünü gören İrfan Bağrıaçık, yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran Bağrıaçık, bu sırada akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede arama kurtarma ekipleri, İrfan Bağrıaçık'ı aramaya başladı. AKUT ekipleri de botla su yüzeyinde arama çalışmalarına destek verdi.

Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Ekiplerin arama çalışması sonucu Bağrıaçık'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu.

Bağrıaçık'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Bu arada Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.

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Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
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