Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 08:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pendik'te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Pendik'te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Son Dakika Yangın
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