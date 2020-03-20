Batı Mahalle Dr. Orhan Maltepe Caddesi'nde Pendik Devlet Hastanesinin yanında bulunan 4 katlı binanın üst 3 katının balkonları çöktü.

Bunun üzerine bina hızlı bir şekilde boşaltıldı.

Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Etrafa yayılan molozlar yüzünden binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Bina mühürlendi

Pendik Belediyesi ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri binada incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonucu giriş katında lokanta ve iş yerleri bulunan 4 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Balkonları çöken binanın bitişiğindeki binada bulunanlar da tedbiren tahliye edildi.