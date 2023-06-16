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Türkiye
AA 16.06.2023 13:37

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgelerinde mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile Hakurk bölgelerinde teröristlerce kullanılan mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgelerinde mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerindeki arama-tarama sırasında 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 AKS-102 piyade tüfeği ve 50 mühimmatı,1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 7 el bombası, 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 5 şarjör, 150 mermi, 1 lazer işaretleyici, 2 gece görüş cihazı, 3 kamera, 1 termal şemsiye, 4 sırt çantası, muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

 

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