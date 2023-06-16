Pençe-Kilit ve Hakurk bölgelerinde mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerindeki arama-tarama sırasında 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 AKS-102 piyade tüfeği ve 50 mühimmatı,1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 7 el bombası, 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 5 şarjör, 150 mermi, 1 lazer işaretleyici, 2 gece görüş cihazı, 3 kamera, 1 termal şemsiye, 4 sırt çantası, muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/gBoEaTjyKs… pic.twitter.com/7xQ8cjz9ja — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2023