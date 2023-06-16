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Türkiye
AA 16.06.2023 13:26

Midesinde 640 gram uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda bir kişinin midesinde kapsüller halinde yaklaşık 640 gram uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

Midesinde 640 gram uyuşturucu yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunan NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizinde yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu takibe alındı. Ekipler, yolcuyu x-ray taramasına tabi tuttu.

Şüphelinin valizinde suç unsuruna rastlanılmazken ekiplerin gerçekleştirdiği arama ve kontroller sonucunda yutucu kuryenin midesinde kapsüller halinde yaklaşık 640 gram uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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