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Türkiye
AA 12.02.2024 09:51

Pençe-Kaplan şehidi için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Pençe-Kaplan şehidi için Şırnak'ta tören yapıldı

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş’in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş’in naaşı, Kütahya'ya hava yoluyla uğurlandı.

Basına kapalı törene Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiğini, kazada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu duyurmuştu.

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