Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu 5'i hafif olmak üzere 6 asker yaralandı.
Bakanlık, bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edildiğini belirtti.
"Vatan sağ olsun"
Şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın Konya'nın Çeltik ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Oğlunun şehit haberini alan baba İsmail Ünal, "Vatan sağ olsun" dedi. Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti.
Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.
Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaşören Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber