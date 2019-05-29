Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki, emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden Şevki tutuklama, Topçu ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Abdullah Şevki ve Alaattin Topçu, hakimlikteki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA