TRT Haber 27.11.2025 09:48

Pazartesi gününe dikkat: Doğuda 13 il için kar alarmı

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yağışlı hava Pazar günü yurt genelinde etkisini gösterecek. 1 Aralık Pazartesi ise Erzurum, Van ve Kars'ın da aralarında bulunduğu 13 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

Pazartesi gününe dikkat: Doğuda 13 il için kar alarmı

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, 1 Aralık Pazartesi günü aralarında Erzurum, Kars ve Van'ın da bulunduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Batıda kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine göre, bugün ve yarın yurdun batı kesimlerinde hareketli bir hava durumu gözlenecek. Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak kuvvetli rüzgarla birlikte, kıyı Ege ve Marmara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Pazartesi gününe dikkat: Doğuda 13 il için kar alarmı

Yağışlı sistem tüm yurda yayılacak

Hafta sonu itibarıyla (29-30 Kasım) batıdan gelen yağışlı sistemin etki alanını genişleterek İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine yayılması öngörülüyor. Pazar günü ise yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Pazartesi gününe dikkat: Doğuda 13 il için kar alarmı

13 ilde kar bekleniyor

Tahmin haritalarına göre, 1 Aralık Pazartesi günü soğuk hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini hissettirecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars Ardahan, Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Pazartesi gününe dikkat: Doğuda 13 il için kar alarmı

Yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren yurdu terk etmesi, ancak hava sıcaklıklarının düşüş eğilimini koruyarak hafta ortasında (3 Aralık Çarşamba) mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri, batı kesimlerdeki kuvvetli rüzgar ve doğu bölgelerinde beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Kar Yağışı Hava Durumu
