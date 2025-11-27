Puslu 11.3ºC Ankara
TRT Haber 27.11.2025 09:29

İzmir’de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi

İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi (STT) geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi.

Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerin göz açtırmadığını vurgulayan Yumaklı, "İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir" ifadesini kullandı.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, ürünlerin STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Yumaklı İzmir Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
