Pazarcı esnafından İmamoğlu'da "terör" tepkisi

Bayrampaşa'daki semt pazarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, pazarda tezgahı bulunan bir esnaf "terör örgütü PKK ile yan yana olduklarını" söyleyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu ile tartışan esnaf, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

"PKK ile yürüyenlerler benim tezgahıma gelemez"

Tartışmanın ardından, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'ndan şikayetçi olan esnaf, şöyle konuştu;

"Belediye başkanı geldikten sonra, PKK ile beraber olan ve PKK ile yürüyenlerle beraber olamam, benim tezgahıma gelemez dedim. Ondan sonra geldi bana PKK'lı sensin dedi, bazı hakaretlerde bulundu. Korumalarına bunu alın götürün dedi. Ben aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım korumaları geldi beni aldı dışarı çıkardı. Tedbir amaçlı olarak karakola gittim."

İmamoğlu: Dava edeceğim

İmamoğlu da, Bayrampaşa'da halkla buluşmasında yaşananları anlattı. "Dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Efendim yazıyorlar, ben ona, ahlaksız terbiyesiz demişim. Daha ne diyeyim tabii ki ahlaksız, terbiyesiz." ifadelerini kullandı.