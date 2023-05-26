Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.05.2023 10:15

Yağışlı hava devam edecek mi?

Hafta sonu dahil önümüzdeki bir haftalık süreçte yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yağışlı hava devam edecek mi?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bir haftalık süreçte ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Bugün ve hafta sonu Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in batısı ve Ege'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da sıcaklıklar, bir haflık süreçte gündüz 20-24 derece arasında değişecek. İstanbul'da 22-23, İzmir'de 26-27, Samsun'da 19-21, Antalya'da 25-26, Adana'da 30-37, Diyarbakır'da 24-30 derece arasında değişecek.

Yağışlı hava devam edecek mi?

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
11:04
Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi
11:03
0.01 promille alınan ehliyet geri verildi
10:42
ABD, Mali'deki Wagner liderine yaptırım uygulayacak
10:36
Obrador'dan ABD'deki İspanyol kökenlilere DeSantis'e oy vermemeleri çağrısı
10:31
Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi öldü
Tamamen kuruyan 4 Eylül Barajı yağışlarla birlikte yeniden su tuttu
Tamamen kuruyan 4 Eylül Barajı yağışlarla birlikte yeniden su tuttu
FOTO FOKUS
Pazarcı esnafından İmamoğlu'da "terör" tepkisi
Pazarcı esnafından İmamoğlu'da "terör" tepkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ