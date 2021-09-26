Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden İsrafil Kenar idaresindeki hafif ticari aracın Yeniçağa yakınlarında sağ arka lastiği patladı.

Patlayan lastiği değiştirmek için araçtan inen sürücüye, Ayhan Kenas yönetimindeki meyve yüklü kamyonet çarptı.

Lastiği değiştirirken yaşamını yitirdi

Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybederken aracında bulunan Ertuğrul Kenar ve Seçil Kenar yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden İsrafil Kenar'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ulaşım bir süre aksadı

Kazada yaralanan Ertuğrul Kenar'ın hayati tehlikesinin olduğu, Seçil Kenar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.