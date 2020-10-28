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Pasajdan koşarak çıktı, kaldırımda yürüyen biriyle çarpıştı
Diyarbakır'da bir dönercide çalışan kişi, siparişi teslim ettikten sonra koşarak pasajdan çıktı ve kaldırımda yürüyen kişiyle çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Yaşar Kemal Caddesi üzerindeki dönercide çalışan genç, sipariş teslim etmek için bir pasaja girdi.
Siparişi teslim eden kişi daha sonra koşarak pasajdan çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpma sonucu ikisi de yere düştü.
Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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