Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Parkta ölüme 6 yıl istendi
Geçen yıl İstanbul'da bir parkta oynarken üzerine aydınlatma direği düşen 10 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Dönemin Arnavutköy Park ve Bahçeler Müdürü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
10 yaşındaki Görkem Yağız Küçük, geçen yıl Eylül ayında ikiz kardeşiyle Arnavuktköy'deki çocuk parkında oynarken üzerine aydınlatma direği düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Açılan soruşturmada yetkililerin ihmali olup olmadığı araştırıldı. Hazırlanan iddianamede eski Park ve Bahçeler Müdürü hakkında "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bilirkişi raporu hazırlandı
Bilirkişi raporunda direğin rüzgara maruz kaldığı, üzerindeki güneş panellerinin ağırlık yaptığı ve rüzgar kuvvetinin hesaba katılmadığı belirtildi.
Dönemin Park ve Bahçeler Müdürü ise ifadesinde, güvenlik zafiyeti olmadığını,
direkte imalat hatası olduğunu öne sürdü.
Etiketler: İstanbul
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