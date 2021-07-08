Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan otomobil ağaçta asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu savrulan otomobil, lojman bahçesindeki ağaçta asılı kaldı.
Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Seyit Mehmet Karabacak idaresindeki hafif ticari araç ile Mahmut Esat Özçorunlu idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle otomobil bir okulun lojmanının bahçesine uçarak ağaçta asılı kaldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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