Yaylacık Mahallesi'nde bir sürücü, park halindeki kamyonuna akü takviyesi yaptığı sırada araç aniden hareket etti.

Freninin boşalması üzerine hareket ettiği söylenen ve yokuşta hızlanan kamyon, sokakta park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 9 araçta hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Hasarlı araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.