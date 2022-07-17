Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeyken freni boşalan kamyon 9 araca çarptı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de park halindeyken freni boşalan kamyon, sokaktaki 9 araca çarparak durabildi.
Yaylacık Mahallesi'nde bir sürücü, park halindeki kamyonuna akü takviyesi yaptığı sırada araç aniden hareket etti.
Freninin boşalması üzerine hareket ettiği söylenen ve yokuşta hızlanan kamyon, sokakta park halindeki araçlara çarparak durabildi.
Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 9 araçta hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Hasarlı araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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