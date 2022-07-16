Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 Temmuz ile ilgili aşağılayıcı paylaşım yapan kişilere işlem yapıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Edirne'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile ilgili sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde E.A, S.A, M.Y.G'nin 15 Temmuz ile ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret" içerikli paylaşım yaptıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.A. ve S.A. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğince haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
İl dışında olduğu tespit edilen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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