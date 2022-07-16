Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçede oynarken saçma isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotograf: İHA]
Karaman'da evlerinin bahçesinde oynarken vücuduna saçma isabet eden 4 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Karaman'da Nefise Sultan Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki salıncakta sallanan Zeynep Gül, birden acı içinde yere düştü.
O sırada kameriyede oturan annesi Merve ve babası Selman Gül, çocuklarının vücuduna saçma isabet ettiğini gördü.
Yaralı çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, tüfeğin kim tarafından ve nereden ateşlendiğini bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Karaman
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