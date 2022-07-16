Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.
Suriye uyruklu Mahmud Ş, yüzmek için Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş. suda kayboldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri bölgeye sevk edildi.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 22:41
- 22:37
- 22:33
- 22:31
- 22:24
Sıradaki Haber
Ülke genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz