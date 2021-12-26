Hafriyat makinesi yüklü tır, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında park halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.

Yanan tır kullanılmaz hale gelirken yangının motor kısmındaki elektrik aksamından çıktığı belirtildi.