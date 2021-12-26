Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hafriyat makinesi yüklü tır, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında park halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.
Yanan tır kullanılmaz hale gelirken yangının motor kısmındaki elektrik aksamından çıktığı belirtildi.
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