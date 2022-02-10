Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki servis minibüsünün motoru yandı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeyken motoru yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Zümrütevler Mahallesi, Altın Tabak Sokak'ta park halindeki 34 LAL 384 plakalı servis minibüsünün motoru, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen minibüste büyük çapta hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul Servis Aracı Yangın
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