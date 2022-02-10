Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçak hafriyat dökümüne 270 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü yaparken suçüstü yakalanan kamyon şoförüne 270 bin 378 lira ceza kesildi. Araç ise bağlanarak otoparka çekildi.
Dün saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde devriye gezen Arnavtköy Belediyesi zabıta ekipleri ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, hafriyat kamyonunun yol kenarına döküm yaptığını fark etti.
Yol kenarına hafriyatını boşaltan kamyon şoförü suçüstü yakalandı.
Yakalanan kamyon şoförüne Kabahatlar Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında toplamda 270 bin 378 TL para cezası kesildi ve araç trafikten men edilerek çekildi.
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