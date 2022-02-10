Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cep telefonu bomba gibi patladı
Gaziantep'te teknik serviste onarımı yapılan cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki teknik serviste, müşteriye ait cep telefonunun bataryası onarım sırasında patlayarak alev aldı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cep telefonun patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik yer aldı.
Tamirci ise kazayı ayağında oluşan hafif yanıkla atlattı.
Etiketler: Cep Telefonu Gaziantep
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