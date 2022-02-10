İlçede 2 gündür görülen fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatteki hızı yaklaşık 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Yalıkavak Değirmenler mevkisinde okaliptüs, Çamlık Mahallesi'nde ise çam ağacı kökünden söküldü. Kara yoluna devrilen ağaçlar, ulaşımın durmasına neden oldu.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıkılan ağaçları kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

İlçe genelinde fırtına nedeniyle başka ağaçların da devrildiği bildirildi.

Fırtınanın etkisinin azalmaya başladığı bölgede, yarın rüzgarın hızının saatte 17 kilometreye kadar düşmesi bekleniyor.