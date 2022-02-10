Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da Osmanlı dönemine ait mezar taşı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda lahit parçaları ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları ele geçirildi. Eserler müzeye teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyazı Mahallesinde bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Y.E’ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler 2 lahit kapağı, 1 lahit kilit taşı, 1 lahit başlığı, 1288 yılına ait Osmanlı mezar taşı, 3 küp ve 1 süngü ele geçirdi.
Y.E serbest bırakılırken eserler Manisa Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Manisa Tarihi Eser
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