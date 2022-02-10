İlçeye bağlı Girmeli Mahallesinde oturan Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen biri tarafından bitkin halde bulundu.

Sağlık ocağına götürülen Ahmet Dal'a ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ailesine haber verildi.



Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, burada yapılan tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



7 Yaşındaki Ahmet'in tedavisi devam ediyor.

"Çocuğumu okula göndermekten bile korkuyorum"

Anne Nurşin Dal, sokak köpeklerinin toplanmasını isteyerek, "Benim ciğerim yandı, başka ciğerler de yanmasın. Çocuğumu okula göndermekten bile korkuyorum. Tedavisi devam ediyor. Allah herkesten razı olsun, bizimle çok ilgilendiler. Çocuğumun yüzüne bakamaz hale geldim" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.