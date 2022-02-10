Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Devrilen hurda yüklü kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te seyir halindeki hurda yüklü kamyon devrildi. Trafik ışıklarında bekleyen cipin sürücüsü ise kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı.
Bartın'dan Karabük yönüne giden Aydın Aydeniz yönetimindeki hurda yüklü kamyon, Balıklarkayası kavşağında devrildi.
Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen cipin sürücüsü, kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Devrilen kamyondan vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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