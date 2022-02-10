Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'de terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkından kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese yönelik düzenlediği operasyonda T.A gözaltına alındı.
Yapılan incelemede zanlı hakkında terör örgütü PKK üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir PKK/YPG Terör Örgütü
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