Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasara yol açtı.

30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkiinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar meydana geldi.

Bölgedeki heyelan riskinden dolayı 14 ev boşaltıldı, 36 kişi tahliye edildi. Bölge halkına kira yardımı yapıldı, heyelan riski taşıyan yapıların da yıkımına başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

"Vatandaşlarımız güvenli noktalara yerleştirilmiştir"

Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı şunları söyledi:

"Aralık ayında toprak hareketlenmeleri başlayan bölgede kar yağışlarıyla birlikte şubat ayı başında ciddi hareketlenmeler meydana geldi. Kaymalar neticesinde hemen valiliğimiz başkanlığında Büyükşehir belediyemiz, ilçe kaymakamlığımız ve yerel yönetim olarak bizler gerekli önlemleri aldık. AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında bu evlerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilerek güvenli noktalara yerleştirilmiştir. Yapılan teknik çalışmalar neticesinde riskli yapıların yıkım çalışmalarına başladık."

[Fotoğraf: DHA]

Hane başına 22 bin lira kira yardımı

Heyelandan etkilenenlere yardımların yapıldığını kaydeden Başkan Tavlı şu bilgileri verdi:

"İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü üzerinden buradaki vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için hane başına 22 bin lira kira yardımının sağlanması için hızlıca işlemler başlatılmıştır. Yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız üzerinden hane başına hemşerilerimize 3 bin 500 lira yardım yapılarak acil ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması için valiliğimiz tarafından bölgede oluşturulacak alanda yeni konut yapımı çalışmalarına da başlandı."