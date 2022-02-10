Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Küçük çocuğu bagajda taşıyan sürücüye para cezası
[Fotoğraf: DHA]
Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan sürücüye bin 861 lira idari para cezası kesildi.
Olay, geçen pazar günü Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Gökarslan otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.
Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.
Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Etiketler: İstanbul
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