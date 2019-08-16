Türkiye ise onu, parkta bulduğu 2 milyon liralık çantayı sahibine teslim ettiğinde tanıdı. Örnek davranışı takdir topladı.

Durmuş Uğur, biri epilepsi hastası 2 çocuk babası. Belediyede park görevlisi olarak çalıştığı Manisa Turgutlu'da, 90 bin liralık konut ve tüketici kredisi borcunu ödüyor, evini geçirdirmeye çalışıyor.

"Benim olmayanı kabul etmem"

İçinde küçük bir servet olan çantayı hiç düşünmeden sahibine veren Uğur, bir kez daha insanlık dersi verdi. Çanta sahibinin vermek istediği hediyeyi "İnsanlık namına ben buldum. Benim olmayan bir şeyi kabul edemezdim. Onun hakkı, kendi parası, alın teri." diyerek geri çevirdi.

Çanta sahibi, bu örnek davranış karşısında ne diyeceğini bilemedi, bir kez daha teşekkür etti.

Turgutlu Belediyesi ise Durmuş Uğur'u cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Kaynak: TRT Haber