Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Palandöken, kayak sezonunu açıyor
Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, hazırlanan pistleriyle bugün kayak tutkunlarını ağırlamaya başlayacak.
Erzurum'da iki gün önce etkili olan kar yağışının ardından suni karlama yapılan pistlerden 4'ü, snowtrack araçlarıyla düzeltilerek hazır hale getirildi.
Sezonu en erken açan kayak merkezi olacak
Yarın kayak yapılmaya başlanabilecek Palandöken, bu yıl da Türkiye'de sezonu en erken açan kayak merkezi olacak.
Tüm pistleri açmak için çalışmalar sürüyor
Şimdilik sadece gündüz kayağı yapılacak merkezde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm pistleri açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi açılış 10 Aralık'ta
Kayak merkezinde resmi sezon açılışının 10 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
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