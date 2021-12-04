Erzurum'da iki gün önce etkili olan kar yağışının ardından suni karlama yapılan pistlerden 4'ü, snowtrack araçlarıyla düzeltilerek hazır hale getirildi.

Sezonu en erken açan kayak merkezi olacak

Yarın kayak yapılmaya başlanabilecek Palandöken, bu yıl da Türkiye'de sezonu en erken açan kayak merkezi olacak.

Tüm pistleri açmak için çalışmalar sürüyor

Şimdilik sadece gündüz kayağı yapılacak merkezde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm pistleri açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi açılış 10 Aralık'ta

Kayak merkezinde resmi sezon açılışının 10 Aralık'ta yapılması planlanıyor.