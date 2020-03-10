Özel Harekatçılar, sığınmacıların Yunan güvenlik güçleri tarafından Türkiye tarafına geri itilmesine engel oluyor.

Onbinlerce sığınmacı Avrupa umuduyla Yunanistan sınırına geldi. Birçoklarının yolculuğu ise devam ediyor. Sınır boyunda Yunan polisinin sığınmacılara yönelik şiddeti sürdürüyor. TRT Haber ekibi Yunanistan sınırında görev yapan polislerin devriyesini görüntüledi.

Özel Harekatçılar Meriç Nehri'nde devriyeye başladı. @trthaber ekibi Yunanistan sınırında görev yapan polislerin devriyesini görüntüledi. pic.twitter.com/r6dHJrmXQ8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2020

Türkiye bu duruma seyirci kalmıyor. Sığınmacıların bekleyişi sürerken tam donanımlı bin özel harekatçı, sınır hattı boyunca 24 saat boyunca görev başında. Özel harekatçılar Meriç nehrindeki kritik noktalara konuşlandı.

Özel Harekat Timleri, 200 kilometrelik Meriç nehrinde zodiak botlarla boydan boya denetleme de gerçekleştirecek.

Böylece Yunan güvenlik güçlerinin itmesi sonucu sığınmacıların geri dönmesinin büyük oranda önüne geçilecek.

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sığınmacı ise Yunanistan güvenlik güçlerince darp edildi.