İzmir'den Afyonkarahisar'a giden yük treni, Corum Köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte Mehmet Çalış yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpma sonrası trenin önünde bir süre sürüklenen araçtaki Berat Çalış ve Gonca Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Çalış ve Çiğdem Bakır ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.