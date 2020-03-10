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Yük treninin çarptığı araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
İzmir'den Afyonkarahisar'a giden yük treni, Corum Köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte Mehmet Çalış yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpma sonrası trenin önünde bir süre sürüklenen araçtaki Berat Çalış ve Gonca Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Çalış ve Çiğdem Bakır ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: yük treni Tren kazası hemzemin geçitSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 18:35
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